وزير النقل السعودي يكشف آخر تطورات مشروع "الجسر البري" الضخم

أكد وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، الثلاثاء، أن بلاده ماضية في تنفيذ مشروع النقل البري العملاق الذي يتضمن مسارات سكك حديدية تربط شرق البلاد بغربها بمسافة تتجاوز الألف كيلومتر.

ويربط الجسر، الذي تعتزم الرياض تنفيذه، بين الساحل الغربي للمملكة المطل على البحر الأحمر وساحلها الشرقي المطل على الخليج العربي، مروراً بالعاصمة الرياض في الوسط.

وقال الوزير السعودي في ملتقى استثماري تستضيفه الرياض: إن "التصاميم التفصيلية للمشروع جاهزة، وتم تحديد مسار الجسر ويجري التفاوض حالياً مع تحالف شركات عالمية تقوده شركة صينية على التكلفة النهائية والتمويل".

مضيفًا أن "بلاده لديها مسار آخر في المفاوضات في حال فشل الاتفاق مع تحالف الشركات العالمية، حيث ستتفق مع صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة، لتنفيذ الجسر".

وأردف الجاسر أن "مشروع الجسر البري من المشاريع الكبرى للمملكة ويحظى باهتمام كبير من القيادة، وهو في مراحل متقدمة".