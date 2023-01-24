وزير النقل السعودي يكشف آخر تطورات مشروع "الجسر البري" الضخم
أكد وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، الثلاثاء، أن بلاده ماضية في تنفيذ مشروع النقل البري العملاق الذي يتضمن مسارات سكك حديدية تربط شرق البلاد بغربها بمسافة تتجاوز الألف كيلومتر.
ويربط الجسر، الذي تعتزم الرياض تنفيذه، بين الساحل الغربي للمملكة المطل على البحر الأحمر وساحلها الشرقي المطل على الخليج العربي، مروراً بالعاصمة الرياض في الوسط.
وقال الوزير السعودي في ملتقى استثماري تستضيفه الرياض: إن "التصاميم التفصيلية للمشروع جاهزة، وتم تحديد مسار الجسر ويجري التفاوض حالياً مع تحالف شركات عالمية تقوده شركة صينية على التكلفة النهائية والتمويل".
مضيفًا أن "بلاده لديها مسار آخر في المفاوضات في حال فشل الاتفاق مع تحالف الشركات العالمية، حيث ستتفق مع صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة، لتنفيذ الجسر".
وأردف الجاسر أن "مشروع الجسر البري من المشاريع الكبرى للمملكة ويحظى باهتمام كبير من القيادة، وهو في مراحل متقدمة".
ولم يحدد الجاسر مدة تنفيذ الجسر ودخوله بالكامل أو بشكل جزئي في الخدمة، ومن المخطط أن ينطلق الجسر من مدينة ينبع إلى ميناء الملك عبدالله إلى مدينة جدة إلى العاصمة الرياض، ليرتبط بعد ذلك بشبكة الشمال وشبكة الشرق الحديديتين من داخل مدينة الرياض، ويتضمن تطويراً للشبكة الحديدية بالمنطقة الشرقية.
ومن شأن هذا المشروع أن يقلل عدد الشاحنات على الطرق العامة بين شرق المملكة وغربها، كما سيختصر زمن الرحلة الطويلة لقطع تلك المسافة بالسيارات والشاحنات.
وانطلقت في مركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض، الثلاثاء، النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" ويستمر من 24 إلى 26 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويهدف الملتقى إلى استعراض حزمة من الفـرص الاستثمارية التي يتـم طرحها من قبـل الأمانات والبلديات والجهات الحكومية، وتوسـيع قاعدة المتنافسين عليـها من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية للمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن السعودية.
ويتضمن الملتقى أكثر من 25 جلسة حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين والخبراء، و50 ورشة عمل متخصصة، وعرض أكثر من خمسة آلاف فرصة استثمارية تناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية.