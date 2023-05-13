التضخّم في روسيا يواصل التباطؤ على مستوى سنوي

استمرّ التضخّم بالتباطؤ خلال نيسان/أبريل في روسيا على الرغم من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تستهدف موسكو، وفقاً للأرقام التي نشرتها الجمعة وكالة الإحصاء الوطنية "روستات".

وفي نيسان/أبريل، سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 2,31% على مستوى سنوي مقابل 3,51% خلال آذار/مارس على مستوى سنوي، ووفقاً لـ"روستات"، تبقى ما دون ذروة الزيادة التي سجّلت في أعقاب بدء الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ومع ذلك، فإنّ هذا الانخفاض ليس نتيجة تباطؤ حقيقي في التضخّم في روسيا، ولكن نتيجة تطوّر أساس الحساب الذي تمّ أخذه في الاعتبار لمقارنة الأسعار.