مسؤول أمريكي يستبعد خفض رسوم ترامب الأخيرة

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير الأحد إن من المرجح أن تبقى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي على عشرات الدول كما هي بدلا من خفضها في إطار المفاوضات المستمرة.

وقبيل الموعد النهائي يوم الجمعة، أظهر أمر تنفيذي رئاسي أن ترامب حدد معدلات تتضمن رسوما جمركية بـ35% على سلع كثيرة من كندا، و50% للبرازيل، و25%للهند، و20% لتايوان، و39% لسويسرا.

وفي المحادثات التجارية منذ عودة ترامب إلى منصبه، خفض البيت الأبيض بعض الرسوم عن المستويات التي جرى الإعلان عنها في البداية، بما في ذلك خفض الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي إلى النصف تقريبا في إطار اتفاق أبرم الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قال جرير في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس) اليوم الأحد إن "هذا لن يكون هو الحال في الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية".

وأضاف: "يتحدد الكثير من هذه الرسوم وفقا للاتفاقات. بعض هذه الصفقات معلن وبعضها غير معلن والبعض الآخر يعتمد على مستوى العجز أو الفائض التجاري الذي قد يكون لدينا مع البلد... معدلات الرسوم الجمركية هذه ستظل ثابتة إلى حد كبير"، بحسب "رويتر".