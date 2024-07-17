قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن بلاده ستوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف اعتبارًا من يوم الأحد بعد وصول عدد من شحنات الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك، ذلك في محاولة لإنهاء أزمة أزعجت سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، بحسب وكالة "رويترز".

وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الطلب على وسائل التبريد خلال فصل الصيف الذي يزيد الاستهلاك.

وتوّلد مصر أغلب كهربائها من حرق الغاز الطبيعي.

ويشير تخفيف الأحمال إلى المناوبة في فصل التيار الكهربائي عن أجزاء من شبكة الطاقة لمنع انهيار المنظومة بأكملها عندما يتخطى حجم الطلب قدرة المنظومة.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن استهلاك مصر اليومي من الكهرباء تجاوز 37 غيغاوات ليصعد 12% مقارنة بالعام الماضي.

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وذكرت وزارة البترول، يوم الاثنين، أنها تلقت 5 شحنات تحتوي على 155 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها البلاد.

وقال مدبولي، الشهر الماضي، إن مصر بحاجة إلى استيراد غاز طبيعي وزيت وقود "المازوت" بنحو 1.18 مليار دولار لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ فترة طويلة.

ولم تستورد مصر الغاز الطبيعي المسال منذ 2018، لكن إمدادات الغاز الطبيعي تراجعت مع تزايد عدد السكان والتنمية العمرانية التي رفعت الطلب على الكهرباء.

وذكر مدبولي أن الحكومة تعتزم تلبية الطلب على الطاقة، خلال فصل الصيف في 2025، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة.