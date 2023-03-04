أمريكا تعد قواعد جديدة بشأن الاستثمار في الخارج

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، مساء الجمعة، نقلا عن نسخ من تقارير مقدمة إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي اطلعت عليها الصحيفة، أن وزارة الخزانة تعد برنامجا جديدا يمكن أن يحظر الاستثمار الأمريكي في قطاعات معينة بالدول المعادية.

وقالت وول ستريت جورنال إن عمل إدارة جو بايدن بشأن القواعد الجديدة سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأمريكية في الصين، على الرغم من أن التقرير المقدم للمشرعين لم يحدد أي دولة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إنه من المتوقع أن تغطي القواعد الجديدة استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.