أوكرانيا تستنكر تمديد قيود الاتحاد الأوروبي على استيراد حبوبها

اعتبرت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، أن تمديد القيود على الواردات الغذائية الأوكرانية لدول أوروبية مجاورة حتى 15 أيلول/ سبتمبر، لم يكن مناسبًا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين الماضي، تمديد العمل بترتيبات يمكن بموجبها لخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مجاورة لأوكرانيا، تقييد واردات الحبوب والبذور الزيتية الأوكرانية.

وسمح الاتحاد الأوروبي في الثاني من أيار/ مايو للدول الخمس وهي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا بحظر بيع القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية محليًا.