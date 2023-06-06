البنك الدولي يرفع توقعات النمو العالمي في 2023

البنك الدولي يرفع توقعات النمو العالمي في 2023

رويترز
رويترز

رفع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات الكبرى، لكنه قال إن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تراجع أكبر من المتوقع العام المقبل.

وأضاف البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي من المقرر أن يرتفع 2.1 بالمئة هذا العام.

البنك الدولي يرفع توقعات النمو العالمي في 2023
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وتشير أحدث التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة للوباء والحرب في أوكرانيا، والظروف المالية العالمية الصعبة، قد تسببت في انتكاسة للتنمية بالدول النامية في المستقبل المنظور.

أمريكا

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