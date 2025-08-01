رئيسة سويسرا: نشعر بخيبة أمل حيال الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر، اليوم الجمعة، إن الحكومة تشعر بخيبة أمل بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على سويسرا، وإن الرقم البالغ 39 بالمئة فاق التوقعات.

وأضافت كيلر سوتر لـ"رويترز" على هامش فعالية بمناسبة اليوم الوطني السويسري في رويتلي: "من المؤسف أنه فرض رسوم أعلى بكثير مما تفاوضنا عليه".

وقالت إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية لا تشمل قطاع الأدوية، فإن زيادة هذه الرسوم سيكون لها تأثير "سيئ للغاية" على الاقتصاد السويسري، وأضافت أن الحكومة تواصلت بالفعل مع واشنطن للتوصل إلى حل.

وأمس الخميس، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على الواردات من العشرات من الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، ليمضي بذلك قدمًا في خططه لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي قبل موعد نهائي سبق أن حدده لإبرام اتفاقات تجارية والذي حل اليوم الجمعة.

وحدد ترامب، في أمر تنفيذي رئاسي، رسومًا جمركية من بينها ما يبلغ 35 بالمئة على الكثير من السلع من كندا و50 بالمئة على البرازيل، و25 بالمئة للهند و20 بالمئة لتايوان و39 بالمئة لسويسرا.

ونص الأمر على فرض معدلات رسوم جمركية مرتفعة على الواردات تتراوح بين 10 و41 بالمئة خلال سبعة أيام لإجمالي 69 شريكًا تجاريًا.

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وتوصلت بعض هذه الدول إلى اتفاقات لخفض الرسوم الجمركية، بينما لم تتَح الفرصة لآخرين للتفاوض مع إدارة ترامب.

واستثنى الرئيس الأمريكي بعض السلع التي سيتم شحنها خلال الأسبوع المقبل.

وستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، لضريبة استيراد أمريكية 10 بالمئة.

وقال ترامب في وقت سابق إن هذه النسبة قد ترتفع.

وألمحت الإدارة الأمريكية إلى الإعداد للمزيد من الاتفاقات التجارية في إطار سعيها لسد العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي.

واستخدم ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، سلطات الطوارئ المتاحة له وضغط على زعماء أجانب ومضى قدمًا في سياسات تجارية تسببت في موجة بيع في الأسواق عند الإعلان عنها للمرة الأولى في أبريل/ نيسان.