رويترز: تركيا تعتزم تسليم الكويت طائرات "بيرقدار تي.بي.2"
كشفت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تسليم عدد لم تكشف عنه من الطائرات المسيرة المسلحة للكويت، في صفقة قيمتها 370 مليون دولار، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت الشركة في بيان: "تم توقيع عقد بقيمة 370 مليون دولار مع وزارة الدفاع الكويتية لتصدير طائرات (بيرقدار تي.بي.2) المسيرة".
ولم يكشف البيان عن عدد الطائرات المسيرة التي ستسلم للكويت أو موعد تسليمها.
وأضاف البيان: "فازت بايكار في منافسة مع شركات كبيرة من أمريكا وأوروبا والصين، في المناقصة الجارية منذ عام 2019".
وخلص بيان الشركة التركية إلى القول إنه "بعد إضافة الكويت، يرتفع عدد الدول التي وقعت عقودا لشراء طائرات (بيرقدار تي.بي.2) إلى 28 دولة".