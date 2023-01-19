رويترز: تركيا تعتزم تسليم الكويت طائرات "بيرقدار تي.بي.2"

وأضاف البيان: "فازت بايكار في منافسة مع شركات كبيرة من أمريكا وأوروبا والصين، في المناقصة الجارية منذ عام 2019".

وخلص بيان الشركة التركية إلى القول إنه "بعد إضافة الكويت، يرتفع عدد الدول التي وقعت عقودا لشراء طائرات (بيرقدار تي.بي.2) إلى 28 دولة".