الذهب يتراجع مع ترقب مؤشرات أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، ما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وفق رويترز.

وبحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2321.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد صعوده أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2335.30 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غدا الثلاثاء وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وقراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة. ومن المقرر أيضًا أن يتحدث عدد من مسؤولي بنوك الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.