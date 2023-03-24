روسيا تدرس وقف صادرات القمح وزيت دوار الشمس

قالت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية، اليوم الجمعة، إن روسيا قد توصي بوقف مؤقت لصادرات القمح وزيت دوار الشمس بعد انخفاض حاد بالأسعار العالمية في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصدرين لم تحددهما حضرا اجتماعًا حكوميًا بشأن هذه الخطوة، إن وزارة الزراعة الروسية ستلتقي ممثلي القطاع هذا الأسبوع؛ لمناقشة فكرة فرض قيود مؤقتة على الصادرات.