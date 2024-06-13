أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف إزاء النمو في أمريكا‎

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين للأنباء التي أفادت بأن البنك المركزي الأمريكي اختار عدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

يأتي ذلك في الوقت الذي ألقت فيه زيادة مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية بظلالها على السوق، وفق "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً بما يعادل 0.17% إلى 82.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً أو ما يعادل 0.2% إلى 78.34 دولار، تزامن ذلك مع صعود الخامان القياسيان بنحو 0.8% في الجلسة السابقة.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وأرجأ موعد البدء في تخفيضات الفائدة إلى أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

وعادة ما يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وهو ما قد يحد من الطلب على النفط.

وأشار رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، في مؤتمر صحفي، بعد نهاية اجتماع السياسة الذي استمر يومين، إلى أن التضخم انخفض دون توجيه ضربة كبيرة للاقتصاد.

وقال جيروم باول إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن ذلك لا يمكن أن يستمر.

ويراقب المتعاملون أيضاً المحادثات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. ومن شأن حل هذه الأزمة أن يقلل المخاوف من اضطراب محتمل لإمدادات النفط من المنطقة.

وفي أحدث هجوم على حركة الشحن البحري، أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران، الأربعاء، مسؤوليتهم عن هجمات بزورق صغير وصواريخ ألحقت أضراراً بناقلة فحم مملوكة لجهة يونانية بالقرب من ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في الواردات، كما زادت مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع.