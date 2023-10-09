تقرير: أفريقيا تتضور جوعا رغم قدرتها على إنتاج غذائها

تواجه القارة الأفريقية أزمة حادة لانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني واحد من بين كل خمسة أشخاص من الجوع، أي ضعف المتوسط العالمي، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة لعام 2023.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير نشرته، إن "انعدام الأمن الغذائي في القارة مدفوع بشبكة معقدة من العوامل، بما في ذلك الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي وتغير المناخ وإرث الاستعمار".

وأوضحت أن "هذه الأزمة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى أن بين 65 - 70% من السكان يعتمدون على الزراعة أو الثروة الحيوانية أو صيد الأسماك لكسب عيشهم".

وتتمتع أفريقيا بالقدرة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام سكانها، إلا أن المشاكل البنيوية تعيق قدرتها على القيام بذلك بفعالية، ولاسيما قضايا الفقر وتأثيرات تغير المناخ وضعف الزراعة الأسرية والصراعات وعدم الاستقرار السياسي.

وأوضحت الصحيفة، أنه "على الرغم من إنتاج بلدان غرب أفريقيا 60 مليون طن من الحبوب سنويًّا، فإن التحديات اللوجستية والمسافة بين المحاصيل ومراكز المعالجة والاستهلاك تؤدي إلى خسائر زراعية كبيرة تتراوح بين 30 - 40 %.