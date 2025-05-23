اليابان تكشف عن اتفاق مع ترامب بشأن التعريفات الجمركية

كشف رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إجراء مناقشات "بناءة" في المحادثات المقبلة بشأن التعريفات الجمركية.

وقال إيشيبا للصحفيين إن ذلك الاتفاق جاء خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس ترامب، لافتًا إلى أنه بعد المحادثات سيكون هناك "الاستثمار، لا الرسوم الجمركية"، بحسب وكالة" أسوشيتد برس".

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وأضاف أن موقف اليابان لمواصلة الضغط على واشنطن لإسقاط جميع إجراءات الرسوم الجمركية الأخيرة لا يتغير، وأنه يؤيد خطط ضخ الاستثمارات اليابانية لتوفير المزيد من فرص العمل في أمريكا مقابل ذلك.

وكان الزعيمان قد أجريا محادثات مباشرة بعد أن توجه وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا ، كبير مفاوضي الرسوم الجمركية الياباني إلى واشنطن لعقد جولة ثالثة من المحادثات مع نظرائه الأمريكيين. وفي جولات سابقة من المحادثات، لم توافق أمريكا على الطلبات اليابانية.

وذكر إيشيبا أنه ذكر ترامب بأن موقف اليابان هو أن تلغي الإدارة الأمريكية جميع الرسوم الجمركية الأخيرة على الواردات من اليابان، وهو ما لم يقدم الرئيس الأمريكي أي رد محدد عليه.

وقال إيشيبا للصحفيين: "لقد أعربت عن توقعاتي لإجراء نقاش بنّاء واتفقنا".