روسيا تعتزم زيادة الإنفاق بنسبة 26% في ميزانية 2024

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، إن موسكو تعتزم زيادة الإنفاق بالميزانية بواقع 25.8 بالمئة إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار) في 2024.

وتنفق موسكو بسخاء على قواتها المسلحة مع استمرار ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، ومن المتوقع أيضا زيادة الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس.

ومن المتوقع، بحسب ميشوستين، أن يكون حجم الإنفاق العام المقبل مساويا لنحو 20.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال، في اجتماع حكومي بثه التلفزيون، إن خطط العام المقبل فيها تصور لوجود عجز ضئيل في الميزانية، مع توقع حصد عوائد بقيمة 35 تريليون روبل.

وتبحث الحكومة خطط الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة. وأفادت "بلومبرغ نيوز"، اليوم الجمعة، بأن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي العام المقبل، ليرتفع إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 بالمئة في 2023 و2.7 بالمئة في 2021.