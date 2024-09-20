بنك اليابان يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0,25 %

أعلن بنك اليابان، اليوم الجمعة، أنه سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0,25 %.

ويأتي قرار البنك، بعدما أدى قرار له بزيادة سعر الفائدة اتخذه في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، إلى ارتفاع الين مقابل الدولار، وأغرق الأسواق العالمية لفترة وجيزة في حالة من الاضطراب، وفق وكالة "فرانس برس".

وجاء القرار، الذي يتماشى مع توقعات المحللين، بعد ساعات من إعلان تسارع طفيف في التضخم في شهر آب/ أغسطس الماضي (2,8 % على أساس سنوي باستثناء المنتجات الطازجة)، وبعد يومين من خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة.

وبعدما عانت لعقود تضخّما شبه معدوم وحتى انكماشا، شهدت اليابان تحولا في العامين الماضيين، مع زيادة في أسعار المستهلك بشكل منهجي بأكثر من 2% منذُ شهر نيسان/أبريل من عام 2022.

ويوم الاثنين الماضي، وصلت العملة اليابانية إلى 139,96 للدولار، وهو أقوى مستوى تسجله منذُ شهر تموز/يوليو لعام 2023.

ويشكّل ضعف الين منذ العام 2022 عاملا يثقل كاهل استهلاك الأسر، الذي يُعد عنصرا أساسيا في تغذية النمو الاقتصادي والتضخم الصحي، مدفوعا بالطلب وليس بالتكاليف.