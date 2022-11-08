ينتهي في 19 نوفمبر.. أوكرانيا تريد توسيع اتفاق الحبوب

قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تريد توسيع نطاق اتفاق البحر الأسود الخاص بتصدير الحبوب ليشمل مزيدا من الموانئ والبضائع، وتأمل في صدور قرار الأسبوع المقبل بتمديد الاتفاق عاما على الأقل.

وينتهي أجل الاتفاق، الذي خفف من حدة أزمة غذاء عالمية بفتح ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية أغلقت بداية الحرب، في 19 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبدا أنه مهدد الشهر الماضي عندما علقت موسكو مشاركتها قبل أن تعود إليه.

وقال المسؤول الأوكراني فاسكوف في مقابلة مع رويترز: "نحن متأخرون جدا بالفعل في إعطاء معلومات واضحة للسوق بشأن تمديد الاتفاق.. نأمل بحلول الأسبوع المقبل كحد أقصى أن نتوصل إلى تفاهم مع شريكتينا، تركيا والأمم المتحدة، وتكون لدى السوق ككل أيضا إشارة واضحة بشأن استمرار العمل بالمبادرة".

وسمح الاتفاق بتصدير نحو 10.5 مليون طن من الأغذية الأوكرانية، معظمها من الحبوب، إلى أسواق أجنبية منذ التوصل إليه في شهر يوليو/تموز الماضي، بوساطة كل من تركيا والأمم المتحدة.