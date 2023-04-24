بيع قطعة أرض في دبي بمبلغ قياسي

وبيعت قطعة الأرض في 19 نيسان/ أبريل الجاري وتقع في جزيرة خليج الجميرا "جميرا باي"، وهي جزيرة صناعية على شكل فرس النهر، و تحتوي على شقق وفلل منخفضة الارتفاع.

ويمكن الوصول إلى تلك الجزيرة التي تقع مقابل ساحل الجميرا عن طريق جسر بطول 300 متر.

وقال أندرو كامينغز، رئيس السكن الرئيسي في شركة "نايت فرانك" للاستشارت العقارية في دبي: "إنها 125 مليون درهم مقابل رمال"، مردفا: "هذا رقم قياسي ضخم لقطعة أرض".

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فإن تلك الأرض كانت قد بيعت قبل نحو عامين مقابل 36.5 مليون درهم مما يعني أن البائع قد ربح 88.5 مليون درهم.

وشهدت سوق العقارات في دبي، مؤخرا، قفزات كبيرة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، ورغبة العديد من أثرياء العالم في حفظ جزء من ثرواتهم عبر شراء ممتلكات في مدينة آمنة ومنخفضة الضرائب، ناهيك عن أنها تعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الناجمة عن الحروب أو تفشي الأوبئة.