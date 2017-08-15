السعودية تخصص 156 ألف منتج سكني وتمويلي لمواطنيها منذ مطلع 2017

خصصت السعودية، منذ مطلع العام الجاري، نحو 156 ألف منتج سكني وتمويلي لمواطنيها ضمن خطتها لتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي على مدار العام بأكمله.

وقالت وزارة الإسكان السعودية، الثلاثاء، إن المنتجات التي تم تخصيصها توزعت بين 53.3 ألف قرض تمويلي، و102.1 ألف منتج سكني (فلل وأراض سكنية).

وأعلنت الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم، عن الدفعة السابعة من المنتجات السكنية الممنوحة لمواطنيها خلال العام الجاري، بنحو 20.351 ألف منتج سكني، منها 12.544 ألف وحدة سكنية، و7807 أراض سكنية مطورة (أراض جاهزة المرافق)، إضافة إلى تمويل سكني مدعوم بنحو 7700 قرض.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت السعودية أنها ستخصص 280 ألف منتج سكني لمواطنيها، تشمل وحدات سكنية وقروضا وأراضي خلال العام الجاري، ضمن برنامجها للدعم السكني في البلاد.

وتسعى المملكة، وفق رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل/نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.

ويعاني جانب كبير من السعوديين للحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة (يطلق عليها في السعودية اسم الأراضي البيضاء).

ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 % سنوياً.