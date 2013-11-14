مصر تشتري 240 ألف طن من القمح من رومانيا وفرنسا

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رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يقول إنّ المشتريات تشمل 60 ألف طن من القمح الروماني و180 ألف طن من القمح الفرنسي.