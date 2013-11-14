مصر تشتري 240 ألف طن من القمح من رومانيا وفرنسا

القاهرة- قالت الهيئة العامة للسلع التموينية الخميس إن مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم اشترت 240 ألف طن من القمح الروماني والفرنسي للشحن في الفترة من أول كانون الأول/ ديسمبر إلى الخامس عشر من الشهر نفسه.
وقال نائب رئيس الهيئة - وهي المستورد الحكومي الرئيسي للقمح في مصر- ممدوح عبد الفتاح، إن المشتريات تشمل 60 ألف طن من القمح الروماني بسعر 299.74 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن و60 ألف طن من القمح الفرنسي بسعر 303.82 دولار للطن و120 ألف طن أخرى من القمح الفرنسي بسعر 305.61 دولار للطن.
وهذه هي المناقصة الدولية الثانية عشرة التي تطرحها مصر لشراء القمح منذ شباط/ فبراير والحادية عشرة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي في الثالث من تموز/ يوليو.
وتشتري الحكومة المصرية وشركات من القطاع الخاص حوالي عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الخارج، وتشكل مشتريات الهيئة 5 إلى 5.5 مليون طن منها.
وخفضت مصر وارداتها على مدى الإثني عشر شهرا الماضية مع مراهنة حكومة مرسي على محصول محلي مرتفع.
لكن خبراء قالوا إن تلك السياسة جعلت البلاد تعاني نقصا قدره 900 ألف طن على الأقل في القمح الذي يحتاجه برنامج الخبز المدعوم.
وتهدف مصر الآن إلى استيراد 5 ملايين إلى 5.5 مليون طن من القمح في العام حتى 30 حزيران/ يونيو 2014.
ومنذ بداية السنة المالية 2013-2014 في الأول من تموز/ يوليو، اشترت الهيئة 2.505 مليون طن من القمح من رومانيا وأوكرانيا وروسيا وفرنسا.