السعودية أكثر دول الخليج في تعثر المشاريع

تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر دول الخليج العربي التي تتعرض مشاريعها للتعثر، إذ يشمل التعثر فيها أغلب مشاريع الدولة.

وأصبح تعثر إنهاء المشاريع الحكومية السعودية ظاهرة متكررة ومقلقة تستحق الدراسة، وكثيراً ما يصاحبها إطلاق المسؤولين لوعود حكومية كثيرة لا يرى غالبيتها النور.

وذكر خبير إقتصادي أن ما يجعل السعودية الأولى خليجياً في تعثر المشاريع يعود إلى الأخطاء التي تقع بها الوزارات في إدارة المشاريع.

وتواكب الصحف السعودية تعثر المشاريع الحكومية غير المنجزة لسنوات عديدة، وتتناولها بالنقد القلق، كما ينال التعثر نصيبه من مناقشات مجلس الشورى السعودي دون حل للظاهرة التي باتت تنعكس على مستوى إنجاز وإستكمال برامج وخطط التنمية في المملكة بشكل عام.

وقال رئيس لجنة مواد البناء والتشييد في غرفة جدة خلف العتيبي لصحيفة محلية إن التعثر طال كل مشاريع الدولة بإستثناء مشروع واحد وهو جامعة الأميرة نورة.

وأضاف العتيبي إن اتساع مساحة المملكة ونقص العمالة وعدم توفر تنظيمات جديدة للإدارة ساهم في تعثر المشاريع في عموم البلاد.

وإقترح إنشاء وزارة خاصة للخدمات لمتابعة المشاريع المتعثرة وإيجاد حلول لها ومراقبتها.

وكانت إحصائية نُشرت في نيسان/إبريل 2011 أشارت إلى أن المشاريع المتعثرة في السعودية بلغت ألفي مشروع بقيمة 17 مليار ريال لم تتم الإستفادة منها.