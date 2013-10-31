بريطانيا تدرس فرض ضرائب على المستثمرين في قطاع العقارات

لندن- قالت محطة سكاي التلفزيونية الإخبارية في تقرير لها الخميس نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها إن بريطانيا تدرس فرض ضريبة أرباح رأسمالية على المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات وذلك في مسعى لمواجهة الإرتفاع الكبير في أسعار المساكن في العاصمة لندن.

وأضافت سكاي أن وزارة الخزانة وضعت تقديرا أوليا لقيمة الإجراءات وتنتظر القرار النهائي لوزير المالية جورج أوزبورن قبل أن يعلن أحدث بيان للميزانية والذي يعرف ياسم "بيان الخريف" في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر.

وترتفع أسعار المنازل في لندن بوتيرة تزيد عن عشرة بالمئة سنويا بفضل الطلب القوي من المشترين الأجانب وعوامل أخرى.

وقالت وزارة الخزانة إن تقرير سكاي "من تكهنات ما قبل بيان الخريف" ورفضت التعقيب.