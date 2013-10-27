إعمار يرتفع لأعلى مستوى في 5 سنوات بعد نتائج قوية

ارتفعت أسهم إعمار العقارية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة بأكثر من 50 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام.

وحققت أكبر شركة عقارية في إمارة دبي 581 مليون درهم "158 مليون دولار" ربحا صافيا بينما كان متوسط توقعات سبعة محللين 449.9 مليون.

وقفزت أسهم إعمار 3.8 بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

وقال سبستيان حنين مدير المحفظة في شركة المستثمر الوطني "إنها علامة ايجابية جدا على وجود نمو وأنه نمو كبير.

"المستثمرون من المؤسسات المتشككون إزاء تعافي القطاعين العقاري والسياحي في دبي سيعودون إلى اللعبة - سيستغرق الأمر منهم بضعة أيام أو أسابيع لتخصيص أموال لسهم إعمار."

وارتفع مؤشر دبي 1.3 بالمئة إلى 2950 نقطة وهو أيضا أعلى مستوى في خمس سنوات.