تقرير يتوقع تصحيحاً بأسعار العقارات في دبي

دبي - قال تقرير لشركة "جونز لانج لاسال" للإستشارات العقارية إن أسعار المساكن في دبي ترتفع بوتيرة غير مستدامة وربما تشهد تصحيحاً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وارتفعت أسعار المنازل في الإمارة أكثر من 22 بالمئة العام المنصرم وهو ما يزيد على مستوى الزيادة في أي سوق رئيسية أخرى إذ أدت مشروعات عقارية حكومية بملايين الدولارات إلى موجة شراء واسعة وصعود كبير في سوق الأسهم أثار قلق صندوق النقد الدولي.

وقال تقرير جونز لانج لاسال "معدل الزيادة التي حدثت في العام الأخير غير مستدام حقاً... ومع استمرار ارتفاع أسعار المساكن والايجارات في الاثني عشر شهر المقبلة سيتباطأ معدل الزيادة نوعاً ما."

وأرجعت الشركة الزيادة إلى مشتريات للمضاربة وأشارت إلى أنه "لا يمكن للعوامل الأساسية وحدها أن تدعم مثل هذه المعدلات."

وأظهرت بيانات إدارة الأراضي والأملاك في دبي أن 80 % من مبيعات العقارات في النصف الأول من 2013 كانت في صورة صفقات نقدية نما يشير إلى تجدد الشراء للمضاربة على غرار ما شهدته الإمارة خلال الطفرة السابقة.

وهوت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 % عام 2009 بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. وحذر صندوق النقد في يوليو/تموز من أن الإنفاق المفرط قد يعرض دبي لأزمة ديون جديدة إذا ما ساءت الأوضاع في السوق العالمية.