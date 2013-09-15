وزير الإسكان المصري في مرمى ”الناس الغلابة“

القاهرة – (خاص) من محمد عز الدين

على عكس تصريحاته فور توليه الوزارة، أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر أنّ محدودي الدخل يجدون صعوبة بالغة في الحصول على وحدات سكنية، من خلال صندوق التمويل العقاري، جراء ارتفاع قيمة مقدمة الوحدة السكنية، الذي يصل لـ 20 ألف جنيه، وتصل قيمة الإيجار لـ600 جنيه، وهو ما يصعب على محدودي الدخل توفيره.

وأوضح محلب أنّ صندوق التمويل العقاري، يضع شروطاً عدة يجب توافرها في من يرغب في الحصول على وحدة سكنية، أبرزها ألا يقل راتبه عن 1000 جنيه إذا كان أعزب، و2500 جنيه إذا كان متزوجاً، وقد يصل الإيجار الشهري لـ600 جنيه، طبقاً للمقدم الذى يدفعه المتقدم.

وأضاف: ”الصندوق يضع نسبة فوائد عالية على سعر الوحدة على مدار فترة الإيجار، والتي تمد لـ20 عاماً، وهو ما يجعل المواطنين من محدودي الدخل يعزفون عن هذه الوحدات رغم حاجتهم الماسة إليها“.

ولذلك انتقد عدد من المواطنين، إسناد وزير الإسكان لعدد 6 آلاف وحدة سكنية لصندوق التمويل العقاري، لكي يتم طرحها للحجز من خلاله، مؤكدين أنهم لن يتمكنوا من التقدم في حجز هذه الوحدات بسبب شروط الصندوق والفوائد التي يحصل عليها.

ومن جانبهم ، طالب عدد كبير من المواطنين، وزير الإسكان بضرورة عودة نظام الإيجار التمليكي مرة أخرى، بحيث يتمكن المواطن الفقير من الحصول على وحدة سكنية.

وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن هناك 6118 وحدة سكنية، بمساحة 63 متراً، متبقية من المشروع القومي للإسكان السابق، سيتم طرحها من خلال صندوق التمويل العقاري خلال أيام.

لافتا إلى أن صندوق التمويل العقاري سيتولى طرح هذه الوحدات بشروط المشروع القومي للإسكان السابق وبنظام التمويل العقاري، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام، مؤكداً أن الوزارة تسابق الزمن حتى يستفيد كل المواطنين من الوحدات السكنية التي يتم الانتهاء منها.

ومن جانبها، أكدت مـي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أنه جاري تسعير 6118 وحدة سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك قبل طرحها للحجز من خلال الصندوق.

وأضافت عبد الحميد، أن الوحدات مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وهي التي تقوم بتحديد سعرها، وإسناد عملية الطرح للمواطن للصندوق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون سعر الوحدة مقارب لأسعار الوحدات التي يقوم ببيعها الصندوق وهى 107 آلاف جنيه للوحدة.

وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقاري، أنه من المتوقع أن يقوم المتقدم بدفع المبلغ المطلوب كمقدم للوحدة، فضلاً عن أن الصندوق سيضع شروطاً على المتقدمين، من بينها ألا يزيد مرتب المتقدم عن 1750 جنيهاً إذا كان المتقدم أعزب، و2500 جنيه إذا كان متزوجاً.

جدير بالذكر أن وزير الإسكان قد صرح عند توليه الوزارة في أول مؤتمر صحفي له عقده بالديوان العام للوزارة، أنه سيكون ”وزير الغلابة“، لافتًا إلى أنه جارٍ حصر جميع الوحدات التي تمتلكها الوزارة وانتهي تجهيزها ومعرفة أسباب عدم توزيعها على المواطنين وستطرح لـ ”الغلابة“ عن طريق نظام الإيجار التمليكي على 30 سنة، ويتم دفع 4.5% مقدم لها، مشيراً إلى أنه سيتم طرح 32 ألف وحدة سكنية على المواطنين خلال الفترة القريبة القادمة، بمجرد الانتهاء من مرافقها الأساسية.