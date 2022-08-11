الإمارات.. "إعمار" تستحوذ على "دبي كريك هاربور"

أعلنت شركة ”إعمار“ العقارية الإماراتية يوم الخميس توقيع اتفاقية مع شركة دبي القابضة للاستحواذ الكامل على دبي كريك هاربور، مقابل 7.5 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار) تدفع بالتساوي نقدًا وبأسهم في شركة إعمار العقارية، وفقا لوكالة الأنباء الإمارات (وام).

ودبي كريك هاربور هو مشروع متكامل يقع على طول الواجهة البحرية لخور دبي التاريخي، حيث يتضمّن دبي كريك هاربور قرابة 100 مليون قدم مربّع من عمليات التطوير التي توفّر فرصة بالنسبة لإعمار لتحقيق أرباح مستقبلية.

وكانت إعمار سجّلت مبيعات بقيمة 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في عام 2021 ومبيعات بقيمة 3.6 مليار درهم (نحو مليار دولار) في دبي كريك هاربور في النصف الأول من عام 2022.

وحسب متحدث باسم إعمار فإن ”اتفاقية الاستحواد مع دبي القابضة تمثل إنجازاً آخر بالغ الأهمية في تاريخ إعمار التي تواصل توسعة محفظتها من رصيد الأراضي الاستراتيجية وتضمن قيمة مستدامة للمستثمرين“.