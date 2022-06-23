السعودية.. مئة ألف ريال غير مستردة للمقبلين على تملك منازل

كشف برنامج الدعم السكني الحكومي في السعودية (سكني)، يوم الأربعاء، عن تقديم منح مادية غير مستردة بقيمة مئة ألف ريال (أكثر من 26 ألف دولار) للمستفيدين من بعض خيارات تملك المنازل في المملكة التي تستهدف رفع نسبة تملك المنازل بين مواطنيها إلى 70% عام 2030.

وكان البرنامج يقدم أربعة خيارات تمويلية للمواطنين السعوديين الراغبين بتملك مسكن، وهي ”البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، منتج أرض وقرض، ووحدات سكنية تحت الإنشاء“، لكن بعض المستفيدين منه يواجهون عقبات في تأمين الدفعة الأولى أو تسديد قيمة إيجار منزل لحين استلام منزل مملوك لهم.

ويُسهم المبلغ الجديد في توفير مبلغ للدفعة الأولى لمنتج الوحدات السكنية الجاهزة أو التأثيث، أو تجديد المسكن في حال شراء وحدة سكنية يزيد عمرها على 15 عاما، كما تُلبي باقة الإيجار رغبات مستفيدي منتج البيع على الخارطة، بتقديم مبلغ الإيجار لحين الانتهاء من استلام الوحدة السكنية.

وقالت وزارة الإسكان، إن الدعم الجديد جاء في خمسة باقات دعم اختيارية، هي ”باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن“.

ويقول القائمون على برنامج ”سكني“ إن الباقات تمنح المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.

https://twitter.com/SaudiHousing/status/1539652985994633216

وتم طرح الباقات الجديدة نتيجة دراسة تحليلية استطلعت آراء الأسر وتطلعاتها المستقبلية لتملك السكن، حيث سيتم منح المستفيد مبلغ 100 ألف ريال غير مسترد، فورا عند توقيع العقد التمويلي لتملك مسكن.

وأطلقت السعودية برنامج ”سكني“ في العام 2017 كبديل لصندوق التنمية العقاري الحكومي، الذي كان في الماضي يقدم قروضا دون فوائد قيمتها نصف مليون ريال لقوائم طويلة من المستفيدين، لكن فترة انتظارهم تطول لعشر سنوات وأكثر، قبل أن يتوقف عن تلك الآلية في السنوات الماضية ويعتمد استراتيجية جديدة.

ويقتصر دور الصندوق حاليا على تحمل جزء كبير من نسبة الفوائد التي تفرضها البنوك الخاصة على من يرغب بالحصول على قرض سكني، بعد أن أصبحت تلك البنوك هي جهة التمويل الوحيدة.

ووفق أرقام رسمية حديثة، فإن 1.3 مليون أسرة سعودية استفادت من خيارات التملك التي يتيحها برنامج سكني منذ عام 2018، منهم 570 ألف أسرة سكنت منازلها الجديدة.