مبيعات المساكن في أمريكا تهبط لأدنى مستوى في عامين

هبطت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عامين في مايو/ أيار، مع ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي.

وتجاوزت الأسعار حاجز 400 ألف دولار للمرة الأولى، بينما استمرت زيادة في فوائد القروض العقارية، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، اليوم الثلاثاء.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 3.4% إلى معدل سنوي بلغ 5.41 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2020 عندما كانت المبيعات تتعافى من ركود إغلاقات جائحة ”كوفيد-19″، وهذا هو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في المبيعات.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت ”رويترز“ آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل قدره 5.40 مليون وحدة.

وعلى أساس سنوي هوت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل غالبية مبيعات المنازل في أكبر اقتصاد في العالم، 8.6% في أيار/مايو.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ”البنك المركزي الأمريكي“، الأسبوع الماضي، رفع سعر الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 1994، وذلك لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.

من جهتها، نقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله، يوم الخميس الماضي، إن الركود ”ليس حتميا“، وإنه واثق من أن الولايات المتحدة قادرة على التغلب على التضخم.

وأضاف بايدن في مقابلة مع الوكالة: ”بادئ ذي بدء، هذا ليس حتميا.. ثانيا، نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم“.