إسرائيل تعزز أنشطة البناء لاحتواء ارتفاع أسعار المساكن

تخطط حكومة إسرائيل لزيادة كبيرة في أعمال الإنشاءات وتوسيع خطة خصومات بهدف كبح الارتفاع المتسارع في أسعار المساكن مع استمرار ارتفاع الطلب عن المعروض، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“ اليوم الأحد.

وتهدف إسرائيل بموجب خطة مشتركة بين وزارات المالية والداخلية والبناء والإسكان للبدء في بناء 280 ألف وحدة سكنية بحلول 2025، أو 70 ألف وحدة سنويا في المتوسط، وذلك بالمقارنة مع 55 ألف وحدة سنويا في الأعوام العشرة الماضية.

وأشار وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف ألكين، إلى أن ”الحوافز المختلفة قد تعني خسارة 20 مليار شيكل (5.89 مليار دولار) لهيئة الأراضي الإسرائيلية التي تخصص الأراضي للمطورين العقاريين“.

وقال ألكين في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن ”الخطة ليست خطوة سحرية واحدة للحل.. (لكننا) نعتقد بأنها ستحقق الاستقرار في سوق الإسكان الإسرائيلي“.

وسيشمل المقترح، الذي ما زالت أجزاء منه بحاجة للموافقة، إجراءات أخرى مثل الحد من البيروقراطية وبناء المزيد من الوحدات السكنية للإيجار.

وهذه أحدث مساعي الحكومة لاحتواء ارتفاع أسعار المساكن بعد فشل مساعيها السابقة في تحقيق استقرار السوق.

وتظهر بيانات أن شقة من أربع غرف في إسرائيل يبلغ ثمنها في المتوسط نحو 2.5 مليون شيكل مع ارتفاع الأسعار في تل أبيب، المركز المالي والثقافي الإسرائيلي، عنها في مناطق أخرى.

وكانت بيانات مماثلة نشرها العام الماضي، معهد “ألروف” لأبحاث العقارات في كلية كولير للإدارة في جامعة تل أبيب، أفادت أن متوسط تكلفة شقة من أربع غرف (ثلاث غرف نوم) في إسرائيل 2.2 مليون شيكل أي ما يعادل نحو (682 ألف دولار).

وبحسب الدراسة أيضا، فإنه ”تم تقدير المتوسط المطلوب لمنح حقوق الملكية بدفع 30% كحد أدنى ومصاريف محيطة بحوالي 840 ألف شيكل ما يقارب نحو (261 ألف دولار)“، حسبما نقل موقع ”ذا تايمز أو إسرائيل“ آنذاك.

ولفت الموقع إلى أنه ”على الرغم من هذه المصاعب، بلغت قيمة الرهن العقاري التي أخذها الإسرائيليون في شهر آب/أغسطس الماضي، رقما قياسيا بلغ 11.9 مليار شيكل نحو (3.7 مليار دولار)“.

وأشار إلى أنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ”بلغت قيمة القروض العقارية 10.7 مليار شيكل ما يعادل (3.45 مليار دولار)، بحسب بنك إسرائيل“.