تميم بن حمد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة "جهاز قطر للاستثمار"

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق البلاد السيادي.

ونص القرار، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، على احتفاظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بمنصبه رئيسا لمجلس إدارة الصندوق وتغيير اثنين من الأعضاء.

وجهاز قطر للاستثمار صندوق تُقدر أصوله الإجمالية بحوالي 335 مليار دولار، ليكون بذلك واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وأنشأت قطر عام 2005 جهاز قطر للاستثمار، حيث صدر القرار الأميري رقم 22 لسنة 2005 لتأسيسه كصندوق ثروة سيادي مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.

ويحتل صندوق قطر للاستثمار المرتبة التاسعة على مستوى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب أحدث بيانات معهد ”SWFI“ المتخصص في رصد حركة تلك الصناديق.