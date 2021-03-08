الأغلى في دبي 2021.. بيع فيلا في نخلة الجميرة بـ 30 مليون دولار (فيديو)

بيعت فيلا في جزيرة نخلة الجميرة بسعر هائل وصل 30 مليون دولار ما يُعادل 111.25 مليون درهم إماراتي، مما يجعلها أغلى عقار يتم بيعه في دبي في عام 2021.

واشترت عائلة سويسرية، لم يتم الكشف عن اسمها، من موناكو الفيلا المعاصرة والمسماة ”مائة نخلة/One100Palm“، وتخطط لتأجيرها كسكن فاخر.

وقال مدير شركة ”لوكسهابيتات سوثبي“ الدولية للعقارات لي بورغ: ”نظرا لمظهرها الفاخر والفيديو، الذي حصل على أكثر من مليون مشاهدة، من المتوقع أن تجذب الفيلا العديد من الأشخاص الراغبين في رؤية الفيلا على الطبيعة“، وفقا لصحيفة ”خليج تايمز“.

وتحتوي الفيلا على 3 طوابق وتمتد عبر مساحة مبنية تبلغ 14 ألف قدم مربع، وتتميز بـ5 أجنحة فسيحة لكبار الزوار، وجناح رئيسي تبلغ مساحته 1300 قدم مربع.

وتشمل بعض أجزاء الفيلا، التي تم إدراجها للبيع في شهر حزيران/يونيو من عام 2020، أثاثا من ”بنتلي ومينيوتي“ وديكور من ”لوي فيتون وهيرميس“، و3 صالات سينما داخلية وخارجية، بما في ذلك سينما في الهواء الطلق على السطح جنبا إلى جنب مع ”جاكوزي“ زجاجي كبير وتلفزيون منبثق.

وتعتبر الفيلا بمثابة معرض فني، فهي مزينة بمنحوتات فريدة من نوعها للفنانين ”ريتشارد أورلينسكي“ و“إيرو أرنيو“، فضلا عن لوحات من شركة ”Fidia Falaschetti & Scrapsculteres“ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب شركة لوكسهابيتات، بلغ سعر أغلى فيلا يتم بيعها في دبي خلال عام 2020 حوالي 20.4 مليون دولار ما يُعادل 75 مليون درهم إماراتي.