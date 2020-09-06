الكويت تدعو مواطنيها لبيع عقاراتهم الواقعة في مناطق ممنوعة بسلطنة عُمان

دعت سفارة الكويت في سلطنة عُمان مواطنيها مالكي الأراضي والعقارات في مواقع محددة بالسلطنة إلى ضرورة التصرف بها قانونياً ونقل ملكيتها إلى مواطن عُماني خلال مدة أقصاها 19 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت السفارة في بيان صحفي نقلته صحيفة ”الراي“ الكويتية، ”إن الدعوة بنقل ملكية بعض الأراضي والعقارات يأتي تنفيذا للمرسوم السلطاني القاضي بعدم تملك غير المواطنين العمانيين للأراضي والعقارات في مواقع محددة“.

وأوضحت السفارة ”أنه يمكن للمواطنين الكويتيين تمديد المهلة المحددة لنقل ملكية ممتلكاتهم لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية“.

وكانت وزارة الإسكان العُمانية قد حظرت تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن بالمحافظات والولايات والجبال والجزر وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية، وكذلك الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة المحظور فيها على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها.