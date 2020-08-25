"وول ستريت جورنال": انفجار المرفأ فرصة "حيتان العقارات" للاتجار بأحياء بيروت التاريخية

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن حيتان العقارات اقتحموا الأحياء المنكوبة في العاصمة اللبنانية بيروت، في أعقاب التفجير المدمر الذي ضرب مرفأ المدينة قبل 3 أسابيع؛ وذلك من أجل محاولة الحصول على أكبر قدر من المكاسب من أصحاب العقارات المتضررة بشدة نتيجة الانفجار.

وأضافت في تقرير نشرته، أمس الإثنين: ”في وقت سابق من العام الجاري، اشترى طوني قهوجي شقة بمليوني دولار، في قلب المدينة المطلة على البحر المتوسط، حيث كان يسعى للحفاظ على مدخراته، في ظل قيود رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية نتيجة الأزمة المالية الطاحنة“.

وتابعت الصحيفة: ”بعد 10 أيام من انتقال قهوجي للإقامة في شقته الجديدة، تعرض مرفأ بيروت إلى انفجار هائل؛ ما تسبب في تدمير شقته. لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أحياء تحت حطام المنزل المدمر نتيجة الانفجار الذي ضرب الميناء يوم 4 أغسطس الجاري، في الوقت الذي تلقى فيه قهوجي عرضا لبيع شقته الواقعة في الطابق الثاني عشر بأقل من نصف الثمن الذي دفعه. إلا أن المخرج التليفزيوني الذي أصيب في الانفجار، ويقيم حاليا في مكتبه، رفض العرض“.

وأردفت: ”بينما تترنح بيروت نتيجة الانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 180 شخصا، ودمر آلاف المنازل في المناطق الرئيسية بالمدينة، فإن بعض المشترين وسماسرة العقارات يسعون إلى استغلال الدمار بعروض بخسة السعر لشراء العقارات من أصحابها المتعثرين، ما يمكن أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الأحياء التاريخية في المدينة“.

ونقلت عن جوني عساف، وكيل العقارات الذي لم يشارك في موجة البيع والشراء الحالية، قوله: ”هؤلاء السماسرة يريدون استغلال الموقف. هذا وقت أسماك القرش“.

وبحسب الصحيفة، فإن انفجار ميناء بيروت أدى إلى أضرار فيما يقرب من 40 ألف منزل، من بينهم ألفا منزل تعرضوا لدمار كامل، إضافة إلى تشريد 300 ألف شخص.

وقالت الصحيفة: ”يواجه العديد من السكان فواتير باهظة لإصلاح منازلهم المدمرة، في الوقت الذي يعانون فيه فعليا نتيجة الأزمة المالية، وتقول الأمم المتحدة إن 55% من اللبنانيين الآن في معدل الفقر، وهو ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت معدلات الفقر المدقع 3 أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 23% في عام 2020، وبعض السكان استعانوا بقطع البلاستيك لتغطية النوافذ، حتى يستطيعوا شراء الزجاج، أو الحصول على معونات من جماعات الإغاثة، بينما ضعفت كثيرا آمال الحصول على تعويضات من الحكومة المتعثرة ماليا“.

ورأت الصحيفة الأمريكية أنه بدون الحصول على مساعدات، فإن ملاك العقارات لن يجدوا في النهاية أي خيار سوى البيع.

وذكرت أنه ”في ظل النقص الحاد للدولار، فإن البنوك فرضت قيودا تمنع المودعين من نقل أموالهم إلى خارج البلاد، وتقيّد عمليات السحب، ولجأ العديد من اللبنانيين إلى شراء أصول مثل العقارات، وبلغت قيمة المعاملات العقارية، السكنية بصورة أساسية 3.7 مليار دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بارتفاع بلغ 50% تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وفقا لإحصاءات بنك عودة“.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن ”الحكومة اللبنانية منعت بيع أو شراء أي مبنى تاريخي في المنطقة المتضررة من الانفجارات في بيروت، دون الحصول على موافقة، إلا أن دعاة الحفاظ على التراث يقولون إن العلاقة الدافئة بين المقاولين والساسة في لبنان تعني أن معظم تلك المباني ليست في مأمن من عمليات البيع والشراء“.