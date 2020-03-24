سيدة أعمال كويتية تشتري مجمعا سكنيا في لوس أنجيليس ب 8.5 ملايين دولار

وصفت مجلة فاراياتي الأمريكية، المجمّع العقاري الذي تملكته سيدة الأعمال الكويتية سمر الغانم في ضاحية فينيس بلوس أنجيليس بالولايات المتحدة، بأنه الصفقة العقارية السكنية الأكبر في الولاية خلال عامين.

وأشار التقرير إلى أن العقار الذي تبلغ مساحته 3100 قدم مربع، وبيع بمبلغ 8.5 مليون دولار، يشكل كومباوند من جزءين فارهين، كان صممه المهندس المعروف كولاباش يانتراساست لصالح مؤسسة تيفاني روشيل، وجرى إشغاله عام 2017.

وعرف التقرير السيدة سمر أنها الابنة الوحيدة للملياردير الكويتي قتيبة الغانم، والتي كانت تملك يختا بمبلغ 100 مليون دولار وسماه ”سمر“.

وأضاف التقرير أن السيدة الغانم تمتلك في ضاحية فينيس سلسلة معارض متخصصة بالتجميل، كما يمتلك عمها بسام الغانم مجموعة من العقارات بنفس المنطقة.