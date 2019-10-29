تقرير: استمرار تراجع قطاع الإنشاءات في سلطنة عمان

استمر قطاع الإنشاءات في سلطنة عمان بالتراجع على الرغم من نمو معظم القطاعات غير النفطية الأخرى، وذلك نتيجة ضعف أسعار النفط والركود العام في المنطقة وتصاعد التوترات السياسية والأمنية وانخفاض الإنفاق الاستثماري الحكومي في السلطنة.

وحسب النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات الحكومي، الصادرة أمس الاثنين، ”سجل الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة نموًّا سلبيًّا بالأسعار الجارية بلغ نحو 1.9% في النصف الأول من العام الجاري، فيما تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة 10.5% وهي أكبر نسبة تراجع في هذا القطاع الحيوي منذ أكثر من 10 سنوات“.

وسجل قطاع الإنشاءات انخفاضًا بنسبة 6.1% العام الماضي مقابل نموٍّ إيجابيّ خلال عامي 2016 و 2017 وهو ما دفع بالعديد من الشركات إلى الاستغناء عن بعض عمالتها وإعادة النظر في خططها الاستثمارية.

وجاء في النشرة، أن ”الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ حوالي 14.09 مليار ريال (36.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 14.32 مليار ريال (37.23 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي“.

وسجل قطاع النفط الخام نموًّا بمقدار 1.5% فيما بلغ النمو في قطاع الغاز نحو 5.6% وكان هناك نموٌّ إيجابيٌّ في قطاعات الكهرباء والماء والزراعة والخدمات العقارية والمالية وقطاع الفنادق والمطاعم، فيما سجلت بعض القطاعات الأخرى نموًّا سالبًا بما فيها قطاعات الصناعة بمقدار 9.6% والتجارة بمقدار 7.4% والدفاع بنحو 4% وقطاع النقل والمواصلات بمقدار 4.1%.

وأظهرت النشرة، أن الإنفاق الاستثماري الحكومي في السلطنة انخفض بنسبة 11.3% ليصل إلى 1.522 مليار ريال (3.95 مليار دولار) في أول 8 أشهر من العام الجاري، مقابل 1.715 مليار ريال (4.46 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي مقابل زيادة في الإنفاق الجاري بلغت نحو 1.9%.