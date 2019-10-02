مجموعة بن لادن تُعدّ قائمة مستشارين لإعادة هيكلة مديونية بـ15 مليار دولار

أدرجت مجموعة بن لادن السعودية للإنشاءات شركتي روتشيلد وموبليس في قائمة المرشحين المختصرة لتقديم المشورة بشأن إعادة هيكلة حوالي 15 مليار دولار من الديون تراكمت على المجموعة، التي تعتبر من كبريات شركات الإنشاءات في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

نقلت ذلك وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن ”ذوي صلة“ بعملية إعادة الهيكلة التي توصف بأنها من الأكبر في المنطقة، مضيفة أن القائمة النهائية المختصرة للمستشارين ما زالت مفتوحة للتعديل والتغيير.

وأفادت الوكالة أن مجموعة بن لادن المتعثرة، عينت الشهر الماضي مديرًا عامًا جديدًا هو عبد الله محمد نور الرحيمي، للمساعدة في إنقاذ وإعادة تشغيل المجموعة، بعد أن كان مديرًا عامًا تنفيذيًا في مجموعة صافولا السعودية للأغذية.