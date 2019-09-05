استطلاع: أسعار المنازل في دبي ستتراجع بشدة‎

توقع خبراء في سوق العقارات، تراجع أسعار المنازل في دبي بشدة خلال العامين الجاري والمقبل، وقالوا إن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل.

وواجهت دبي التي تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يعتمد على التجارة والسياحة، تباطؤًا حادًا في سوق العقارات معظم العِقْد الجاري، باستثناء انتعاش وجيز قبل أكثر من 5 سنوات.

ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي في نشاط سوق الإسكان في دبي، الذي يعد من العوامل الرئيسة في ناتجها الإجمالي المحلي.

تراجع لثلاث سنوات

وأظهر استطلاع أجرته ”رويترز“ لآراء محللي السوق في 11 شركة استثمارات ومعهد أبحاث بين 14 أغسطس/ آب والثالث من سبتمبر/ أيلول، أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض 10% هذا العام و5% في العام المقبل، ومن المتوقع أن تنزل 3.3% في 2021.

وهذه الآراء مدفوعة أيضًا بالقلق من تضرر النمو العالمي جرّاء حرب التجارة بين واشنطن وبكين، وتتماشى مع استطلاعات مشابهة أجرتها الوكالة وأظهرت أن النشاط في سوق الإسكان بالولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، والهند، يواجه صعوبات.

ونما اقتصاد دبي العام الماضي 1.94% فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية في 2009، وسط تباطؤ في سوق العقارات.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي، المعتمد على السياحة وخدمات الشركات العالمية، 3.8% في 2020 و2.8% في 2021، بحسب ما أفادت الحكومة، لكن ذلك سيعتمد في معظمه على عوامل خارجية.

تصحيح السوق

قد تحدث حزمة تحفيز حكومية أُعلن عنها خلال الآونة الأخيرة تعافيًا في سوق العقارات، لكن الاحتمالات كبيرة بأن يضر فائض المعروض من الوحدات السكنية بالأسعار والطلب.

وقال رئيس قسم البحوث العقارية لشركة ”فالوسترات“، حيدر طعيمة:“توجد حاليًا تخمة معروض في السوق، وهو الوضع القائم على مدى العامين الأخيرين“.

وأضاف:“هناك أعداد قياسية من مشاريع البيع على الخريطة منذ 2017 بحملات بيع ناجحة جدًا تعد بخطط مدفوعات جذابة جدًا للمستثمرين تستمر لما بعد التسليم على مدى عدد من السنوات، مما أثر في القيم الرأسمالية للعقارات الموجودة بالفعل في دبي“.

لكن عند سؤالهم عما قد يعزز سوق العقارات الآخذ في الضعف، قال أغلب المحللين في الاستطلاع إن أي توفير للمنازل بأسعار معقولة سيسمح بأكبر قدر من الصعود.

خيارات أخرى

وثمة خيارات أخرى متاحة هي تحقيق أداء اقتصادي قوي وإصلاحات فيما يخص التأشيرات ومعرض إكسبو 2020.

وقالت لينيت عباد مديرة الأبحاث والبيانات في مجموعة ”بروبرتي فايندر“:“في المجمل، تراجع الأسعار أمر مفيد لدبي لأن الأسعار كانت متضخمة، والمعروض الجديد القادم سيواصل الضغط على الأسعار، وسنرى تراجعًا في خانة العشرات، لكن ذلك سيجعل تكلفة الإسكان في المتناول بدرجة أكبر“.

وأظهر الاستطلاع أن أسعار العقارات تراجعت بين 25 و35% منذ ذروة منتصف 2014 وأنه لن يكون هناك توقف لهذا التراجع حتى 2022 على الأقل.

لكن عند سؤال المحللين عن أفضل ما يصف أسعار المنازل في دبي على مقياس من واحد إلى 10 كان المتوسط 7، أي أنه يميل إلى الجانب الأعلى ثمنًا.

وقال شاجاي جيكوب، المدير التنفيذي لأنشطة الشرق الأوسط في“أناروك“ للاستشارات العقارية:“تشهد سوق العقارات في دبي تصحيحًا مع تأقلم أسعار العقارات مع الزيادة الجديدة في المعروض“. وأضاف:“هذا يفيد المستهلكين الذين تطلعوا في السابق لامتلاك عقار لكن السعر منعهم“.