محمد بن راشد يشكل لجنة لضبط إيقاع المشاريع العقارية في دبي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تشكيل لجنة عليا برئاسة مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين، بهدف وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في إمارة دبي للسنوات العشر المقبلة.

وقال حاكم دبي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على ”تويتر“، إنه ”بناءًا على رسالتنا للموسم الجديد وأهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية، شكلنا اليوم في دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني“.

وأضاف آل مكتوم في تغريدته: ”وجهنا مكتوم بن محمد بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للعشر سنوات القادمة“.

بناء على رسالتنا للموسم الجديد وأهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية.. شكلنا اليوم في دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية .. والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 2, 2019