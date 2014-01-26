السوق العقارية تنتعش بقوة في أبوظبي 2013

أبوظبي - قال تقرير من شركة استشارات عقارية، الأحد، إنّ سوق العقارات السكنية في أبوظبي انتعشت انتعاشاً قوياً العام الماضي مدعومة بتدخل حكومي بعد فترة ركود.

وقالت جونز لانج لاسال إنّ أسعار العقارات الممتازة قفزت 25 بالمئة في 2013 وبزيادة ستة بالمئة في الربع الأخير وحده.

وقالت إنّ إيجارات المشاريع السكنية الممتازة زادت 17 بالمئة بزيادة ثمانية بالمئة في الربع الرابع لأسباب منها توافر فرص عمل جديدة في أبوظبي وإلغاء حد أقصى خمسة بالمئة على زيادة الإيجارات.

وانحدرت السوق العقارية في أبوظبي نحو 50 بالمئة عن ذروتها المسجلة في 2008 بعد أن أوقدت الأزمة المالية العالمية شرارة انهيار أسعار. وتنبئ تقارير جونز لانج لاسال بأنّ أبوظبي تتعافى حاليا بنفس سرعة التحسن الحاصل في دبي المجاورة.

وتعمل أبوظبي منذ عامين على تعزيز سوقها العقارية عن طريق قواعد جديدة.