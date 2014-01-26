السوق العقارية تنتعش بقوة في أبوظبي 2013

السوق العقارية تنتعش بقوة في أبوظبي...

شركة استشارات عقارية تعلن أنّ أسعار العقارات الممتازة قفزت 25% في 2013 بزيادة 6% في الربع الأخير وحده.

أبوظبي - قال تقرير من شركة استشارات عقارية، الأحد، إنّ سوق العقارات السكنية في أبوظبي انتعشت انتعاشاً قوياً العام الماضي مدعومة بتدخل حكومي بعد فترة ركود.

وقالت جونز لانج لاسال إنّ أسعار العقارات الممتازة قفزت 25 بالمئة في 2013 وبزيادة ستة بالمئة في الربع الأخير وحده.

وقالت إنّ إيجارات المشاريع السكنية الممتازة زادت 17 بالمئة بزيادة ثمانية بالمئة في الربع الرابع لأسباب منها توافر فرص عمل جديدة في أبوظبي وإلغاء حد أقصى خمسة بالمئة على زيادة الإيجارات.

وانحدرت السوق العقارية في أبوظبي نحو 50 بالمئة عن ذروتها المسجلة في 2008 بعد أن أوقدت الأزمة المالية العالمية شرارة انهيار أسعار. وتنبئ تقارير جونز لانج لاسال بأنّ أبوظبي تتعافى حاليا بنفس سرعة التحسن الحاصل في دبي المجاورة.

وتعمل أبوظبي منذ عامين على تعزيز سوقها العقارية عن طريق قواعد جديدة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الإمارات
العقارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث