الإمارات تعتمد 13 قطاعًا للملكية الأجنبية الكاملة‎

الإمارات تعتمد 13 قطاعًا للملكية الأجنبية الكاملة‎

المصدر: رويترز

قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق على تأهل 13 قطاعًا للملكية الأجنبية بالكامل.

وقالت الوكالة الرسمية إنه أصبح هناك ”122 نشاطًا اقتصاديًا في 13 قطاعًا مفتوحًا أمام المستثمر الأجنبي للتملك لغاية 100%“.

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