العقارات ترفع دبي وسط أداء متباين لكبرى أسواق الخليج

فتحت سوق أسهم دبي على ارتفاع، اليوم الاثنين، متعززة بالشركات العقارية، في حين تحركت البورصات الرئيسية بالخليج داخل نطاقات ضيقة نسبيًا.

وزاد مؤشر دبي 0.6%، بفضل أداء أسهمه العقارية، بينما ارتفع سهم ديار للتطوير 2.5% والاتحاد العقارية 2.7%.

والمؤشر مرتفع 0.3% فقط هذا العام، في حين فقد 7.7% منذ بداية مايو أيار وسط أحجام تداول متدنية خلال شهر رمضان وفي ظل تنامي التوترات الجيوسياسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تهديدًا جديدًا لطهران، مغردًا بأن نشوب حرب سيكون بمنزلة ”نهاية رسمية“ لإيران. يأتي هذا عقب ضربات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في السعودية وتخريب ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات.

وزادت أسهم الإسلامية العربية للتأمين ثلاثة بالمئة وشعاع كابيتال 2.1%. وأكدت الأخيرة أنها تحرز تقدمًا على صعيد صفقة محتملة مع مجموعة أبوظبي المالية.

وصعد سهم دي.اكس.بي انترتينمينتس 4.7% وكان أكبر رابح على المؤشر. وأسهم الشركة المشغلة للمتنزهات الترفيهية منخفضة 21.8 بالمئة منذ بداية السنة.

وصعدت مؤشر الأسهم القيادية بقطر 0.5% مع ارتفاع أسهم ذات ثقل مثل الخليج الدولية للخدمات وميسعيد للبتروكيماويات 10% و7.1 % على الترتيب.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.4%، حيث فقد سهم أكسا الهلال الأخضر للتأمين عشرة بالمئة والخليج للمشاريع الطبية 3.3%، كما أعلنت الأخيرة تراجع صافي ربح الربع الأول من العام 28.3%.

ونزل المؤشر السعودي 0.1%. وهبطت أسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 2.1% والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.4 .