صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على “أرض الغدير” بأكثر من ملياري ريال

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على “أرض” مملوكة لورثة رجل الأعمال الراحل، الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، بأكثر من ملياري ريال.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ “أرض الغدير البالغة مساحتها 434,390 مترًا مربعًا، بيعت بقيمة 2,171,950,000 ريال (مليارين ومائة وسبعين مليونًا وتسعمائة وخمسين ألف ريال)، لصالح صندوق الاستثمارات العامة”.

وتقع الأرض في مكان إستراتيجي، حيث يحدها من الغرب طريق الملك فهد، ومن الشرق طريق العليا العام، ومن الشمال طريق التخصصي، ومن الجنوب الطريق الدائري الشمالي، كما يحاذيها على الطرف الآخر من طريق الملك فهد، مركز الملك عبدالله المالي.

ومن مزايا “أرض الغدير”، أنّها “تقع على الشريط التجاري ذي معامل البناء الأكبر في مدينة الرياض، كما تتميز بوجود عدد من الأفكار التصميمية الجاهزة لها من كبرى المكاتب الاستشارية العالمية”.