لمحاولة إنقاذ الليرة.. تركيا تحظر بيع العقارات وتأجيرها بالعملات الأجنبية

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مرسومًا رئاسيًا ينص على أن تكون جميع العقود المتعلقة بالعقارات بالليرة التركية؛ وذلك في مسعى لدعم العملة المتهاوية.

وفي المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، منع أردوغان إبرام عقود بيع العقارات وتأجيرها بالعملات الأجنبية.

وينص المرسوم على تغيير العقود الحالية بالعملات الأجنبية في غضون 30 يومًا، وفق رويترز.

وبحسب المرسوم، يمكن أن تكون هناك استثناءات تقررها وزارة الخزانة والمال التي يتولاها، منذ تموز/ يوليو، صهر أردوغان وزير الطاقة السابق براءة البيرق.