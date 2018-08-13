شركة إماراتية تفوز بعقد بناء 70 ألف وحدة سكنية في العراق

فازت شركة إماراتية بعقد بناء نحو 70 ألف وحدة سكنية في العاصمة العراقية بغداد، وسيتم البدء في تنفيذ المشروع الضخم قريبًا.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سامي الأعرجي، أن “المشروع في معسكر الرشيد جنوب المدينة، والذي يعد من أكبر المشاريع السكنية في العراق، يهدف إلى حل أزمة السكن، ويتضمن بناء 60 ألف وحدة بشكل عمودي و10 آلاف وحدة بشكل أفقي”.

وقال لشبكة أخبار “الفرات نيوز” العراقية يوم الاثنين: “ستبدأ شركة إماراتية قريبًا ببناء 70 ألف وحدة سكنية على أرض معسكر الرشيد بعد التوصل إلى اتفاق معها”.

ولفت إلى أن “المشروع سيتضمن خدمات تجارية وترفيهية وتعليمية، وسيلائم جميع الطبقات من ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.

ولم يحدد الأعرجي هوية الشركة لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أعلنت في أوائل العام الحالي أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة “إعمار” بدبي بالتحالف مع شركة “ايجل هيلز” في أبو ظبي لتنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 10 مليارات دولار.

وأوضحت الأمانة العامة أنه “تم منح الإجازات الاستثمارية للشركتين أصوليًا، على أن يكون بدل بيع الأرض المخصصة للمشروع 10% من قيمة الأرض يدفع 2% منها مقدمًا في حين تكون نسبة 8%، من قيمة الأرض المتبقية حصة الدولة في المشروع مع ملاحظة ان تؤول نسبة من الأرباح التي تزيد عن هامش الربح المستهدف إلى الخزينة العامة للدولة، وتتحمل الجهة المستثمرة نفقات الصيانة، وتتولى بيع الوحدات السكنية، وهي المسؤولة أيضًا عن تنفيذ العقد امام الهيئة الوطنية للاستثمار”.