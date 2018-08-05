مصر تتوعد المتخلفين عن سداد ضريبة “الثروة العقارية”

توعد وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم الأحد، المتقاعسين عن سداد ضريبة الثروة العقارية، بالغرامات والحجز الإداري.

وقال معيط في بيان صحافي، إنه “سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة”، مشيرًا إلى أن “قانون الضريبة العقارية سار ومطبق منذ 2013، وأن مصلحة الضرائب العقارية ستستمر في تنفيذ القانون”.

وكانت وزارة المالية المصرية، مددت المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة، منذ منتصف الشهر الماضي حتى منتصف الجاري.

وخُفضت الضريبة التي كانت تبلغ 40% سابقًا من القيمة الإيجارية إلى 10% حسب القانون الجديد، الذي حدد أيضًا المكلف بأداء الضريبة “بمالك العقار أو من له على المبنى حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال، سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا”.

فيما تعفى الضريبة العقارية السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه (112 ألف دولار) وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيهًا (6.7 دولارات) سنويا تزداد تدريجيًا بزيادة قيمة الوحدة، بحسب البيان.