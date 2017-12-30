السعودية.. “الزكاة والدخل” تعفي قطاعات سكنية من ضريبة القيمة المضافة

قال مدیر مشروع ضریبة القیمة المضافة في الھیئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، إن مساكن الأسر أو الأقرباء حتى الدرجة الرابعة، الممولة بالمرابحة أو الإجارة، ستعُفى من ضریبة القيمة المضافة.

وأوضح الحربي خلال لقاء عقدته الھیئة في غرفة الریاض، أن كافة شركات ومؤسسات القطاع العقاري مطالبة بالتسجیل بموقع الھیئة لتقدیم الإقرارات وفق مرحلتین، الأولى لمن تصل إیراداتھا السنویة 40 ملیون ریال فأكثر، إذ ستلزم بتقدیم الإقرارات شھریًا، والثانية لمن تقل إیراداتھا عن الـ 40 ملیونًا، إذ ستقدم ھذه الشركات إقراراتھا كل ثلاثة أشھر (ربع سنوي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من مطلع شهر يناير 2018، بنسبة 5%.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 السعودية للتفكير بتغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة ،وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

وتتصدى السعودية لمجموعة أزمات، تتمثل في البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 12%، وأزمة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان، وتدني مستوى الأجور.