الفلسطينيون يعانون أزمة سكن خانقة

رام الله- (خاص) من أحمد ملحم

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 62.2% من العائلات الفلسطينية بحاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال العقد القادم - وحدة سكنية واحدة أو أكثر- وأن 37.3% فقط من العائلات لديها القدرة المادية على بنائها.

وأوضح الجهاز أن 61.9 % من عائلات الضفة الغربية بحاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة وأن 41.6% منهم لديهم القدرة المادية على ذلك، في حين أن 62.2% من العائلات في قطاع غزة بحاجة إلى وحدة سكنية واحدة على الأقل، 29.3% منهم لديهم القدرة المالية على البناء.

وقال في بيان له حول واقع الإسكان في فلسطين خلال عام 2012 بمناسبة يوم "الإسكان العربي" الذي يصادف الأول من شهر تشرين أول/أكتوبر من كل عام ، إن نسبة العائلات التي تعيش في مساكن مصنفة"شقة" شكلت 53.7% من إجمالي العائلات في فلسطين، في حين 43.3% من الأسر تسكن في مساكن مصنفة "منزل مستقل"، والعائلات التي تسكن" فيلا" بلغت 2.0%.

وبلغ متوسط الأجرة الشهرية للمساكن المستأجرة في فلسطين 157.3 دينارا أردنيا خلال العام المذكور "بواقع 172 دينارا أردنيا في الضفة الغربية مقابل 109 دنانير أردني في قطاع غزة"، حيث أن ما نسبته 38.5% من عائلات الضفة الغربية تسكن في مساكن مستأجرة تدفع أجرة شهرية تبلغ 150 دينارا أردنيا فأكثر، مقابل 8.9% في قطاع غزة.

وحسب بيانات تقرير المساكن السنوي 2012، فإن 77% من العائلات حيازة مسكنها ملك لأحد أفراد الأسرة ونسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة 10.6%.

كما أظهرت أن 24.0% من العائلات في فلسطين يتوفر لديها سيارة خصوصية، بواقع 32.4% في الضفة الغربية و8.0% في قطاع غزة.

ويمكن القول إن غالبية العائلات فـي فلسطين يتوفر لديها صحن لاقط 93.8%، وحاسوب 56.2%.