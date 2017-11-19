السعودية تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لتسهيل خدمة الإيجار العقاري

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الأحد، إطلاق تطبیق إلكتروني يھدف إلى تسھیل عملیة البحث عن المنشآت العقارية المسجلة لدى مبادرة “إيجار”، إذ يمكن من خلاله الاطلاع على مستجدات قطاع الإيجار العقاري.

وقال المشرف العام على تنظیم قطاع الإيجار العقاري محمد البطي، إن “التطبیق الإلكتروني يھدف إلى التعرف على منشآت الوساطة العقارية القريبة من المستفیدين، والتعامل مع الوسطاء العقاريین المعتمدين لدى إيجار، إضافة إلى الحصول على بیانات التواصل مع منشآت الوساطة العقارية، ومعرفة اللوائح والقوانین الخاصة بقطاع الإيجار العقاري”.

وأضاف أن “التطبیق يھدف كذلك إلى التعريف بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالعملیة الإيجارية، وحقوق وواجبات جمیع أطراف تلك العملیة، سواء المؤجر أو المستأجر، أو الوسیط العقاري”، مبینًا أن “التطبیق يسعى إلى الوصول لجمیع المستفیدين من منشآت الوساطة العقارية”.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أطلقت مؤخرًا صیغة عقد الإيجار الموحد، تمھیدًا لبدء العمل به، لتیسیر إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتھا وتعزيز الثقة بین أطرافھا، وتسجیل الالتزامات المتبادلة بین المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريین في قطاع الإيجار العقاري، الذي سیكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آليًا عبر شبكة إيجار.