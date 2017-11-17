شركة الوليد بن طلال “المملكة القابضة” تخطط لبيع فندقين في بيروت

قال مصدران مطلعان، الجمعة، إن شركة الاستثمار السعودية، المملكة القابضة، تخطط لبيع حصصها في فندقي موفينبيك وفور سيزونز في بيروت.

وأبلغ المصدران، وأحدهما في الخليج والآخر في لبنان، رويترز، أن عملية البيع كان مخططًا لها منذ فترة طويلة، وأنه لا صلة لها باحتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير الوليد بن طلال هذا الشهر، في إطار حملة ضد الفساد تشنها حكومة المملكة.

وتحدثت المصادر بعدما نشرت صحيفة “ذا ديلي ستار” اللبنانية خبرًا في هذا الشأن، ورد فيه أن قيمة صفقة بيع حصة الشركة في فندق فور سيزونز تتجاوز 110 ملايين دولار.

ونقلت الصحيفة اليومية أيضًا عن مصدر لم تسمه، أن “مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والعرب يخططون لإتمام شراء فندق فور سيزونز في وسط بيروت، قبل نهاية عام 2017، لكنها أشارت إلى أن المستثمرين ليس بينهم أي مستثمر من الخليج”.

والأمير الوليد بن طلال، وهو مستثمر سعودي بارز، من بين عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين الذين جرى احتجازهم في حملة حكومية ضد الفساد في المملكة.

وقال أحد المصادر: إن “بلوم إنفست، ذراع بنك بلوم الاستثمارية، جرى تفويضها لتقديم المشورة بشأن عملية بيع الفندقين”.

وامتنعت المملكة القابضة عن التعليق على التقرير.

وكانت الشركة قالت، بعد احتجاز رئيس مجلس إدارتها بقليل، إنها تعمل بصورة طبيعية كالمعتاد.

ويمتلك الأمير الوليد بن طلال حصصًا في عدد من الشركات العالمية الكبرى، ومن بينها سيتي جروب وتويتر.