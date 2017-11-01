أغنى رجل في هونغ كونغ يبيع ناطحة سحاب بثمن قياسي

المصدر: أ ف ب

باع لي كا شينغ أحد أكبر أثرياء آسيا، اليوم الأربعاء، ناطحة سحاب في مدينة هونغ كونغ بمبلغ قياسي فاق 5 مليارات دولار، في مؤشر على أن القطاع العقاري في هذه المدينة لا يعاني أي تباطؤ، بحسب ما أعلنت شركة “سي كيه القابضة”.

وسرت شائعات، الشهر الماضي، بشأن بيع ناطحة السحاب التي تضم 73 طابقا، وهي خامس أعلى مباني هونغ كونغ وتقع في قلب الحي التجاري بالمدينة.

وأكدت شركة “سي كيه القابضة” التي يملكها لي في بيان وجهته إلى بورصة “هونغ كونغ” بيع حصتها في المبنى مقابل 40,2 مليار دولار محلي، (5,15 مليارات دولار أمريكي)، وهو ثمن قياسي لمبنى يضم مكاتب في هونغ كونغ، بحسب وكالة بلومبرغ المالية.

وبحسب البيان فإن شركة “سي اتش ام تي بيسفول ديفلمبمنت ايجيا بروبرتي”، المسجلة في الجزر العذراء البريطانية هي التي اشترت ناطحة السحاب.

وأوضحت الشركة البائعة أن “الشركة التي اشترت المبنى أنشئت خصيصا لهذه الغاية”.

والمساهم الرئيسي في المجمع هي شركة “تشاينا اينيرجي ريزرف اند كيميكل غروب” ومقرها في الصين، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، نقلا عن مصادر قريبة من الصفقة.

وحفز تدفق أموال مستثمرين أثرياء ومقاولين صينيين أسعار المباني السكنية والتجارية في هونغ كونغ.